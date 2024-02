Luzerner Fasnacht: 28'000 Personen feiern friedlich in die Nacht auf Güdisdienstag

Rund 28'000 Personen sind in der Nacht auf Dienstag an der Luzerner Fasnacht durch die Strassen gezogen. Die Nacht auf den Güdisdienstag verlief sehr friedlich, wie die Luzerner Polizei mitteilte.

Sich anbahnende Auseinandersetzungen seien rasch aufgelöst worden, hiess es in der Mitteilung der Luzerner Polizei vom Dienstagmorgen auf der Onlineplattform X (ehemals Twitter). Mit dem Güdisdienstag endet im Kanton die Fasnacht.

Tags zuvor, am Güdismontag, hatte der Wey-Umzug bereits rund 50'000 Zuschauerinnen und Zuschauer an das Luzerner Seebecken gelockt. Der Güdismontag ist nach dem Schmutzigen Donnerstag der zweite grosse Fasnachtstag in Luzern. Er ist der Ehrentag der Wey-Zunft, die jeweils morgens um 06.00 Uhr die Tagwache organisiert. Auch der Umzug verlief laut der Polizei friedlich. (rbu/sda)