Hasliberg: Mann stürzt mit Pistenfahrzeug Berg hinunter und stirbt

Im Skigebiet in Hasliberg ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen stürzte er mit einem Pistenfahrzeug mehrere Hundert Meter einen Berghang hinunter und erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Ein 54-jähriger Mitarbeiter der Bergbahnen sei mit einem Pistenfahrzeug am Planplatten im Bereich Erzgrueben unterwegs gewesen, als das Fahrzeug aus noch zu klärenden Gründen rund 200 Meter in die Tiefe in Richtung Rindermad stürzte. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Ein Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können, war dem Communiqué zu entnehmen.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland habe die Kantonspolizei eine Untersuchung zur Klärung der genauen Umstände des Unfalles eingeleitet. (oee/sda)