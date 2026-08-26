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Kanton Bern erlässt befristetes Fischereiverbot für fünf Gewässer

Kanton Bern erlässt befristetes Fischereiverbot für fünf Gewässer

26.08.2026, 09:2826.08.2026, 09:28

Nach der extremen Trockenheit und Hitze der vergangenen Wochen erlässt der Kanton Bern ein befristetes Fischereiverbot für fünf Gewässer. Damit soll verhindert werden, dass die Fischbestände weiter geschwächt werden.

Das befristete Verbot betrifft die Emme, die Ilfis, den Lombach, die Gürbe oberhalb der Lohnstorfbrücke und das Schwarzwasser, wie die kantonale Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Mittwoch mitteilte. Die Angelfischerei ist in den betroffenen Patentstrecken vom 29. August bis und mit 30. September 2026 verboten.

Die Trockenheit hat insbesondere die Lebensräume der Bachforellen und Groppen stark beeinträchtigt, wie aus der Mitteilung hervorgeht. Mehr als 100'000 Fische mussten vor dem Trockenfallen gerettet und umgesiedelt werden. Viele Fische haben nach Angaben der Behörden die extremen Bedingungen nicht überlebt.

In den verbleibenden Gewässerabschnitten befinden sich teilweise viele gerettete Fische auf engem Raum. Mit wieder zunehmenden Wasserständen sollen sich die Fische wieder verteilen und in der kommenden Laichsaison fortpflanzen können. (sda)

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