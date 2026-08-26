Angehörige der Babys trauern um die Neugeborenen. Bild: keystone

15 Babys tot – Feuer in Entbindungsstation in Pakistan

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Bei einem Feuer in einer Entbindungsstation in Pakistans Hauptstadt Islamabad sind 15 Babys gestorben. Ursache sei die Fehlfunktion einer Klimaanlage in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) gewesen, teilten örtliche Rettungskräfte der Deutschen Presse-Agentur mit.

Lediglich eines der Neugeborenen der Station sei gerettet worden, hiess es weiter. Das Feuer sei nun unter Kontrolle. Die Entbindungsstation ist Teil der gynäkologischen Klinik des Pakistan Institute of Medical Sciences (Pims), einem staatlichen Krankenhaus.

Niedrige Standards in staatlichen Krankenhäusern

Fernsehbilder des Senders Geo News zeigten Rauchbildung und Arbeiten der Feuerwehrkräfte vor Ort. Nach Angaben des Senders wird eine Untersuchung zu den weiteren Ursachen der Tragödie eingeleitet.

Staatliche Krankenhäuser sind wegen niedrigerer Standards in Pakistan unbeliebt. Wer es sich leisten kann, sucht für eine bessere Versorgung Privatkliniken auf. Laxe Sicherheitsbedingungen führen in dem südasiatischen Land immer wieder zu Tragödien. Im Januar waren bei einer verheerenden Feuerkatastrophe in einem Einkaufszentrum in der Hafenstadt Karachi 60 Menschen ums Leben gekommen. (sda/dpa)