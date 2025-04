Ein verschwommener Tacho. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

16-Jähriger rast in Biel BE mit 84 km/h durch 30-er-Zone

Ein 16-Jähriger ist anfangs März in Biel BE in einer 30-er-Zone mit dem Auto über 50 Kilometer pro Stunde zu schnell gefahren. Er wird sich vor der Justiz zu verantworten haben.

Bei der Geschwindigkeitsmessung wurde am 9. März in einer Bieler Quartierstrasse ein Auto mit massiv überhöhter Geschwindigkeit festgestellt, wie die Jugendanwaltschaft des Kantons Bern am Freitag mitteilte. Der jugendliche Lenker habe danach ermittelt und angehalten werden können.

Die Geschwindigkeit des Fahrzeuges betrug laut Mitteilung nach Abzug der gesetzlichen Toleranz 84 km/h. Erlaubt sind auf dem Streckenabschnitt maximal 30 km/h. Der 16-Jährige zeigte sich anlässlich der Einvernahme geständig, das Fahrzeug zum besagten Zeitpunkt gelenkt zu haben, wie es weiter hiess. Er werde sich vor der Justiz zu verantworten haben. (sda)