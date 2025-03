Ein Raser flüchtete vor einer Polizeikontrolle und konnte gestoppt werden. Bild: DPA

Polizeirapport

Über 200 km/h: 30-Jähriger flüchtet vor Polizei und wird auf A1 bei Winterthur gestoppt

Nach seiner Flucht vor einer Polizeikontrolle ist am Sonntag ein 30-Jähriger nach deutlicher Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Autobahn A1 bei Winterthur-Töss gestoppt und festgenommen worden.

Am Sonntagmittag kurz nach 11 Uhr wollte eine Patrouille der Kantonspolizei Zürich in Reutlingen einen Mann kontrollieren, wie es in einer Polizeimitteilung hiess. Als der Mann das Patrouillenfahrzeug erkannte, setzte er sich in sein Auto und flüchtete in Richtung Zürich.

Der Flüchtige fuhr demnach mit massiv übersetzter Geschwindigkeit innerorts, ausserorts und auf der Autobahn. Teilweise habe er Geschwindigkeiten von über 200 Kilometern pro Stunde erreicht und andere Fahrzeuge rechts über den Pannenstreifen überholt. Mehrere Polizeipatrouillen nahmen Verfolgung auf. Der 30-jährige Schweizer wurde festgenommen und muss sich nun wegen verschiedener Raserdelikte vor der Staatsanwaltschaft verantworten. (sda)