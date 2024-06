Nach starken Gewittern: Zermatt von Aussenwelt abgeschnitten, Schulen geschlossen

Im Wallis ist es wegen heftiger Gewitter am Freitag zu Erdrutschen und Überschwemmungen gekommen. Zermatt ist derzeit von der Aussenwelt abgeschnitten.

Mehr «Schweiz»

Zermatt ist seit Freitagmittag von der Aussenwelt abgeschnitten. Sowohl die Strasse als auch die Bahnlinie waren wegen Überschwemmungsgefahr gesperrt. Für die Rhone galt die zweithöchste Gefahrenstufe.

«Zermatt [ist] aktuell weder per Bahn noch per Strasse erreichbar.» Matterhorn Gotthard Bahn

Die Matterhorn Gotthard Bahn hat wegen der Unwetter im Wallis am Freitag den Bahnbetrieb zwischen Visp und Zermatt eingestellt. Wegen Hochwassergefahr fallen die Züge der Linien R40, RE41 und RE42 bis auf Weiteres aus. Zwischen Visp und Täsch verkehren Ersatzbusse, wie die Matterhorn Gotthard Bahn auf der Plattform X mitteilte.

Video: watson

Laut lokalen Medienberichten waren zahlreiche Verkehrsverbindungen im Kanton gesperrt. Die Strasse zwischen Täsch und Zermatt wurde durch einen Erdrutsch verschüttet. Ebenfalls wegen Murgängen gesperrt waren die Strasse zwischen Vissoie und dem Dorf Mayoux im Val d'Anniviers und die Verbindung zwischen Fionnay und Manvoisin im oberen Val de Bagnes.

Brücke droht einzustürzen, Schulen geschlossen

Wie der «Walliser Bote» meldet, wurde in Visp das Gebiet Chatzuhüs/Südegg gesperrt. Aufgrund der massiven Wassermassen drohe eine Fussgängerbrücke im Ort einzustürzen.

Die Behörden warnten insbesondere vor Hochwassergefahr entlang der Rhone und ihren Seitenflüssen. In Zermatt trat bereits die Vispa über die Ufer. Die Schulen in Zermatt und Täsch bleiben geschlossen.

Ein auf dem Nachrichtenportal des «Walliser Boten» verbreitetes Video zeigt, wie die Vispa über die Ufer tritt. Demnach stand die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Mit grossen Maschinen versuchten Einsatzkräfte, Schutt aus dem Wasser zu holen, um eine Verstopfung unter der Brücke zu verhindern.

Der Kanton Wallis warnte weiter vor der Gefahr, dass in Bramis die Borgne über die Ufer treten könnten. Die Ufer seien gesperrt. Die Eltern würden gebeten, ihre Kinder in die Schule zu begleiten.

Nach Angaben der kantonalen Behörden und der Informationsplattform Alertswiss dürfte der Abfluss der Rhone am Freitag am späten Nachmittag oder am Abend seinen Höchststand erreichen. Auch in den Seitenflüssen der Rhone kann es gemäss der Warnung zu Überschwemmungen und Murgängen kommen. Der Kanton Waadt warnte ebenfalls vor Überschwemmungsgefahr im Gebiet Chablais.

Kanton Wallis warnt

Grund für das Hochwasserlage ist eine Regen- und Gewitterfront, die seit Donnerstag über das Wallis zieht. Hinzu kommen die Schneeschmelze und wassergesättigte Böden.

Der Bund erhöhte derweil die Gefahrenstufe für die Rhone von Lonza VS bis zum Genfersee auf die zweithöchste Stufe 4. Dabei können Flüsse über die Ufer treten und es kann zu Überflutungen kommen. Es müsse auch vermehrt mit Schäden gerechnet werden.

screenshot: meteo schweiz

Der Kanton Wallis warnte am Freitagmorgen vor den starken Niederschlägen. «Eine Regen- und Gewitterfront zieht seit Donnerstag über das Wallis», schrieb der Kanton in einer Mitteilung. Zudem führten «die Schneeschmelze, die wassergesättigten Böden und die erwarteten Gewitter zu einem deutlichen Anstieg der Abflüsse in der Rhone und den Seitenflüssen.» Für die Rhone werde der Höhepunkt des Hochwassers für Freitag am späten Nachmittag oder Abend erwartet. Diese Situation werde voraussichtlich bis Samstagmittag anhalten. In den Seitenflüssen könne es deshalb zu Überschwemmungen und Murgängen kommen, so der Kanton.

Es wird deshalb empfohlen, Reisen im Wallis einzuschränken, sich von Wasserläufen fernzuhalten und nicht auf Brücken zu parkieren. (yam/lak/sda)