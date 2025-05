Vermummte liefern sich Strassenschlacht mit Zürcher Polizei

Vermummte haben sich in der Nacht auf Samstag beim Kasernenareal in Zürich eine Strassenschlacht mit der Polizei geliefert. Diese reagierte mit einem Grossaufgebot und setzte Wasserwerfer, Tränengas und Gummischrot ein.

Unbekannte haben in Zürich brennende Strassenbarrikaden errichtet.

Unbekannte haben in Zürich brennende Strassenbarrikaden errichtet.

