Dieser schöne Wegweiser-Stamm mit Dach steht nicht mehr in Engelberg. Aber die neue «Wegweiseranlage» ist auch beeindruckend.

Hier steht der (vermutlich) grösste Wegweiser der Schweiz

Über 65'000 Kilometer Wanderwege führen kreuz und quer durch die Schweiz. Da kommt es natürlich zu vielen Kreuzungen. Wir haben uns gefragt: Von welchem Punkt der Schweiz hat man am meisten Möglichkeiten? Die Antwort ist (nicht ganz) klar.

Wanderwegweiser faszinieren mich. Ich weiss gar nicht genau, warum. Vielleicht, weil ich an einem Ort aufgewachsen bin, von dem ich lange dachte, er besitze den grössten Wegweiser der Schweiz. Also «der Grösste» im Sinn von: Am meisten verschiedene Tafeln mit möglichst vielen (verschiedenen) Zielen.

Irgendwann kam ich dann nach Urnäsch im Appenzellerland und musste feststellen: Der Wegweiser dort ist noch grösser. Seither frage ich mich: Wo steht denn nun eigentlich wirklich der grösste aller Wanderwegweiser? Jetzt, wo die Wandersaison für viele langsam endet, versuche ich das Rätsel deshalb zu lösen.

Eines vorneweg: Die definitive Antwort habe ich (noch) nicht gefunden.

Man kann das leider nicht einfach irgendwo nachschlagen, da es keine gesamtschweizerische Übersicht aller Wegweiser-Standorte gibt. Aber mithilfe des Verbandes Schweizer Wanderwege, der mit seinen 26 kantonalen Wanderweg-Organisationen für die Signalisation der Wanderwege in der Schweiz sorgt – wer könnte die Wanderwege der Schweiz besser kennen? – bin ich der Lösung wohl sehr nahe gekommen.

Bevor unsere Favoriten kommen, geht die Frage aber auch noch an die watson-Community: Kennst du einen noch grösseren Wegweiser-Standort als diese hier?

Schreib ihn (wenn möglich mit Foto) in die Kommentare oder maile mir auf reto.fehr@watson.ch

Urnäsch AR

17 verschiedene Tafeln, drei Richtungszeiger, dazu der Wegweiser für den Landwirtschafts- und den Märliweg – in Urnäsch AR steht mit 23 Tafeln im Dorfzentrum der (vermutlich) grösste Wegweiser der Schweiz. Also zumindest der mit den meisten Tafeln an einer Stange.

Auch wenn einige Ziele wie die Schwägalp oder St.Peterzell mehrfach erreichbar sind: Wenn du es nicht so hast mit Entscheidungen treffen, dann dürftest du sehr lange vor diesem gelben Ungetüm stehen:

Der (vermutlich) grösste Wegweiser der Schweiz. Bild: Andreas Wipf

Engelberg OW

Nicht nur gross, sondern auch hübsch: Der Wegweiser auf genau 1000 Metern über Meer in Engelberg. 18 Tafeln und fünf Richtungszeiger verteilen sich auf sechs Stangen. Kein Wunder, bei über 500 Kilometern Wanderwegen im Engelbergertal. Auch das ergibt 23 Tafeln insgesamt (wie in Urnäsch). Aber in Engelberg setzt man mehr auf Breite als auf Höhe.

Sechs Stangen, 18 Tafeln und fünf Richtungszeiger. bild: engelberg-titlis tourismus

Wald ZH

18 Tafeln in vier verschiedene Richtungen an zwei Stangen stehen seit ein paar Jahren in Wald. Dazu noch ein Richtungszeiger und ein Wegweiser zur Pflegeeinrichtung. Gemessen an der Anzahl gelber Tafeln ist das zwar bisher ebenfalls die grösste Anzahl, aber mit den (wenigen) weiteren Wegweiser-Tafeln reicht es nicht ganz für den Spitzenplatz.

Bild: reto fehr

Zermatt VS

Auch nicht schlecht: 15 Tafeln (inklusive einer für weiss-blau-weissen Weg), ein Richtungszeiger, eine Richtungstafel für hindernisfreie Wege sowie drei Tafeln für lokale Trails. Immerhin musst du am Bahnhof in Zermatt zunächst nur eine Entscheidung treffen: Gehe ich jetzt nach links oder rechts?

Bild: Andreas Wipf

Andermatt UR

In Andermatt steht vor der Touristeninformation dieser Wegweiser. Er zählt 12 gelbe Tafeln, dazu vier Richtungszeiger und vier regionale Wegweiser.

Bild: Thomas Simmen

Raten ZG

Unser letztes Beispiel: der Wegweiser auf dem Ratenpass bei Oberägeri. 10 Tafeln, ein Richtungszeiger und jede Menge Möglichkeiten.

Bild: Engelbert Blattmann

Und jetzt du!

So weit unsere Vorschläge. Möglich aber, dass wir ein wahres Prunkstück – oder gar den grössten Wanderwegweiser der Schweiz – noch gar nicht gezeigt haben.

User-Inputs

Einsiedeln

Auf dem Chatzenstrick oberhalb von Einsiedeln steht dieses Kunstwerk, danke an User Peter Truninger für das Bild:

Bild: Peter Truninger

Villars-sur-Ollon

19 Tafeln, dazu zwei Richtungszeiger: Am Bahnhof bei Villars-sur-Ollon steht dieses gelbe Monster. Der Hinweis kam von watson-User Peter Reber.

Bild: Peter Reber

Baden AG

Beat Bütler schickte uns dieses schöne Exemplar aus Baden, grad beim Lift zur Limmat hinunter. Wir zählen 15 Tafeln, 2 Richtungszeiger und einen lokalen Wegweiser. Und das alles in vier verschiedene Richtungen.

Bild: Beat Bütler

Brügg UR

User Pragmatiker17 machte uns auf dieses Exemplar bei Biel, oberhalb von Brügg im Kanton Uri aufmerksam. 12 Tafeln, 2 Richtungszeiger, zwei Feuerstellen-Wegweiser und zwei regionale Wegweiser – und das irgendwo weit abgelegen.

Liechtenstein

Gleich zweimal erhielten wir den Wegweiser beim Start zur Via Alpina in Liechtenstein. Zwar nur eine Tafel, aber mit seinen 20 Ortschaften sicher die grösste ihrer Art. Und mit 133 Stunden nach Montreux sicher auch die grösste Entfernung.

Bild: Ivo Pfyl

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner « Tour dur d'Schwiiz » radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch « Tour dur d'Schwiiz ». Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.