Bundesrat sieht Klimaurteil des Europäischen Gerichtshof kritisch

Am 9. April 2024 veröffentlichte der EGMR sein Urteil zur Klage der Klimaseniorinnen. Er stellte eine Verletzung der EMRK fest. Damit hatte der Gerichtshof die EMRK auf den Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels ausgeweitet und eine Beschwerdelegitimation für Vereine in Klimafragen bejaht.

Der Bundesrat bekennt sich zur Mitgliedschaft der Schweiz im Europarat und zum System der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), wie er am Mittwoch mitteilte. Er kritisiere jedoch die weite Auslegung der EMRK durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) im Urteil zu den Klimaseniorinnen.

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Buus im Baselbiet hat am Dienstag auf ein weiteres Gebäude übergegriffen. Laut Informationen der Polizei Basel-Landschaft sind beide Liegenschaften unbewohnbar. Verletzt wurde beim Brand niemand.