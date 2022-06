Als Calmy-Rey Blocher «vor Wut zum Schäumen» brachte

Gut ein Jahr später, bei der Präsentation des aussenpolitischen Berichts im Juni 2007, schoss Calmy-Rey - Erfinderin des Konzepts der «aktiven Neutralität» - einen weiteren Pfeil in Richtung ihrer Kritiker. Die Schweiz habe eine Aussenpolitik, hielt sie fest, die im Übrigen nicht von ihrem Departement, sondern vom Gesamtbundesrat festgelegt und getragen werde. Dies sei allerdings nicht ganz einfach. Denn, so fügte sie an:

Ihr Publikum war das aus Anlass der alljährlichen Botschafterkonferenz in der Bundesstadt versammelte Diplomatische Korps der Eidgenossenschaft. Doch die im Umgang mit den Medien virtuose Vorsteherin des Aussendepartementes EDA zählte darauf, dass ihre Worte bei den eigentlichen Adressaten ankommen würden: Ihren bürgerlichen Bundesratskollegen und ihren Kritikern von rechts in National- und Ständerat .

«Wer weiss, vielleicht sind wir eines Tages sogar selbstbewusst genug, um für einen Sitz im Sicherheitsrat zu kandidieren»: Diesen Satz sagt die damalige Aussenministerin Micheline Calmy-Rey (SP) am 21. August 2006 während einer Rede im Grossen Saal des Casino Bern . Dies würde der Schweiz ein «ambitiöseres» politisches Engagement ermöglichen. Ohne Einfluss im Sicherheitsrat hingegen zähle die Stimme der Schweiz in internationalen Krisen «nur wenig», stellte Calmy-Rey fest.

Velofahrerin bei Sturz in Schwarzenburg BE schwer verletzt

Am kommenden Donnerstag wird die Schweiz in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gewählt. Die Kandidatur hat eine lange Vorgeschichte. Einst flogen deswegen bei einer Aussprache des Bundesrats die Fetzen zwischen zwei Alphatieren.

«Fernab jeglicher Realität»: Studierende reagieren mit Brief an Rektorat auf NZZ-Interview

Die direkte Demokra­tie der Schweiz

Die Schweiz hat von allen Demokratien die weitestreichenden direktdemokratischen Elemente. Ihre historischen Wurzeln liegen im relativ gut entwickelten Bildungssystem und den ländlichen Volksbewegungen des 19. Jahrhunderts.

In der Schweiz haben die Bürgerinnen und Bürger die Demokratie in den letzten 200 Jahren zu einem weltweit einmaligen Modell entwickelt. Die direkte Demokratie ist fester Bestandteil der politischen Kultur und das entscheidende Fundament für den wirtschaftlichen Erfolg des Landes. In keinem Land werden jährlich so viele Abstimmungen durchgeführt wie in der Schweiz.