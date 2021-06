Schweiz

Bundesrat

Die Entscheide des Bundesrates



Corona, Migration, Banken: Worüber der Bundesrat heute entschieden hat

Der Bundesrat hat am Freitag, 4. Juni, getagt. Seine Entscheide im News-Ticker.

Bericht über systemrelevante Banken

Grundlegende Anpassungen bei der Regulierung der Banken sind gemäss Bundesrat nicht nötig. Die Widerstandskraft der Banken sei angemessen. Die Liquiditätsanforderungen für die systemrelevanten Banken sollten indes angepasst werden. Die derzeitige Ausstattung genüge gemäss einer Analyse nicht, um den Liquiditätsbedarf in einer Notlage oder bei einem Ausfall zu decken.

In diesem Sinne hat der Bundesrat den vierten Evaluationsbericht zu den systemrelevanten Banken verabschiedet. Als systemrelevant gelten die beiden Grossbanken Credit Suisse und UBS sowie Postfinance, Raiffeisen und die Zürcher Kantonalbank.

Geld für die internationale Migrations-Zusammenarbeit

Der Bundesrat beantragt dem Parlament für die Jahre 2022 bis 2026 einen Verpflichtungskredit in Höhe von 74 Millionen Franken für die internationale Zusammenarbeit im Migrations- und Rückkehrbereich. Er setzt den bisherigen Kredit, der sich seit dem Jahr 2011 auf 110 Millionen Franken belaufen hat.

Die Erhöhung des Kredits trage dem erweiterten Netz von Abkommen und Partnerschaften ebenso Rechnung wie dem erwarteten Anstieg der Anzahl Vertriebener. In Folge der Covid-19-Pandemie werde die Zahl der Flüchtenden steigen, teilte der Bundesrat am Freitag mit. Die Räte werden im Rahmen der Botschaft zum Voranschlag 2022 über den Verpflichtungskredit entscheiden.

Höherer Vier-Jahres-Kredit für Regional-öV

Der Bundesrat will den öffentlichen regionalen Personenverkehr in den nächsten vier Jahren mit 4,35 Milliarden Franken unterstützen. Das sind rund 250 Millionen Franken mehr als in der Periode von 2018 bis 2021, wie die Regierung am Freitag mitteilte.

Mit den Bundesgeldern können Bahn-, Bus-, Schiff- und Seilbahnbetreiber Investitionen in das Rollmaterial sowie Angebotsausbauten tätigen – beispielsweise bei den S-Bahnen in Zürich, Freiburg oder der Waadt. Die Aufstockung ermöglicht es laut dem Bundesrat zudem, dass der Bund Nachtbusangebote neu mitfinanziert und innovative Projekte unterstützt. Über den Kredit entscheidet letztlich das Parlament. Die Folgen der Corona-Krise sollen separat geregelt werden.

(sda/pit)

