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100'000 Unterschriften gegen Mietpreis-Gegenvorschlag des Bundesrats

Michael Toengi, Vizepraesident, und Carlo Sommaruga, Prasident, von links, vom Mieterinnen-und Mieterverband Schweiz MVS, sprechen an einer Medienkonferenz zum Miet-Barometer, am Dienstag, 31. Maerz 2 ...
«Über 100'000 Unterschriften in zwei Wochen sind eine klare Antwort an den Bundesrat», sagt Carlo Sommaruga, Präsident des Mieterinnen- und Mieterverbands.Bild: keystone

100'000 Unterschriften gegen Mietpreis-Gegenvorschlag des Bundesrats

13.10.2026, 10:02

Über 100'000 Unterschriften innert zwei Wochen hat der Mieterinnen- und Mieterverband nach eigenen Angaben gesammelt. Die Unterschriften richten sich gegen den Bundesrat, genauer gesagt gegen dessen direkten Gegenvorschlag zur sogenannten Mietpreis-Initiative. Diesen hatte er Ende September vorgestellt.

Dem Mieterinnen- und Mieterverband goutiert der Vorschlag nicht. Der Vorschlag wolle das Gegenteil der Initiative, so der Verband. Die Mietpreis-Initiative verlangt, dass Mieten automatisch und regelmässig überprüft und gesenkt werden, wenn sie missbräuchlich hoch sind. Der Gegenvorschlag kopple die Mieten statt an verbindliche Kontrollwerte an eine statistische Vergleichsmiete und schaffe damit jede Begrenzung der Rendite, wie es sie bis heute gibt, ab.

Bundesrat «muss diese Übung stoppen»

Zulässig wäre mit dem Gegenvorschlag das, was für ähnliche Wohnungen in der Umgebung verlangt werde, schreibt der Verband. Das würde die Mietpreis-Spirale zusätzlich anheizen, ohne Überprüfungsmechanismen vorzusehen.

Noch ist der Gegenvorschlag kein Gesetz. Es bestehe lediglich ein Auftrag an das Bundesamt für Wohnungswesen, einen konkreten Entwurf auszuarbeiten. Der Bundesrat müsse die Arbeiten an diesem Vorschlag stoppen, verlangt der Verband mit einer Petition, für die nach eigenen Angaben bereits 100'848 Unterschriften zusammengekommen sind. Der Verband hat sie am Dienstagmorgen übergeben.

Ein allfälliger Gegenentwurf müsse sowohl die Kostenmiete als auch einen Überprüfungsmechanismus beinhalten, so die Befürworter der Initiative. Ansonsten werde man sich zur Wehr setzen. «Über 100'000 Unterschriften in zwei Wochen sind eine klare Antwort an den Bundesrat», sagt Carlo Sommaruga, Präsident des Verbands. «Die Mieterinnen und Mieter zahlen heute schon zu viel Miete, und der Bundesrat will, dass sie noch mehr zahlen. Das lassen sie sich nicht gefallen.» (leh)

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