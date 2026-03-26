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Mieten und Mobilität wurden in der Schweiz 2025 teurer

Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Plakaten hoeren eine Rede waehrend der Lancierung der Mietpreis-Initiative, vor dem Bundeshaus, auf dem Bundesplatz, am Freitag, 16. Mai 2025 in Bern. Der Mieterinne ...
Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Plakaten bei der Lancierung der Mietpreis-Initiative vor dem Bundeshaus am Freitag, 16. Mai 2025.Bild: keystone

Mieten und Mobilität wurden in der Schweiz 2025 teurer

Die Kosten für Wohnen und für Mobilität in der Schweiz haben sich insgesamt über das vergangene Jahr leicht verteuert. Deutlicher zugenommen haben dabei die Mietpreise.
26.03.2026, 07:0326.03.2026, 07:03

Im Februar 2026 lagen gemäss dem vierteljährlich erhobenen «Womo-Preisindex» die Preise für das Wohnen und die Mobilität in der Schweiz um 0,2 Prozent höher als ein Jahr davor, wie das Vergleichsportal Comparis am Donnerstag mitteilte. Die offizielle Teuerung gemäss dem Landesindex der Konsumentenpreise (LIK) des Bundesamtes für Statistik (BFS) lag im Februar bei 0,1 Prozent.

Die Wohnungsmieten als grösster Ausgabeposten haben sich dabei gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,4 Prozent klar erhöht. Mit einem Minus von über 5 Prozent sind dagegen die Kosten für Treibstoffe im Vergleich zum Februar 2025 zurückgegangen. Tiefer als vor einem Jahr lagen zudem die Kosten für «andere Gebrauchsgüter für die Haushaltführung», für kleine Haushaltgeräte und für Heizenergie (Gas, Heizöl, Brennholz und Fernwärme). (sda/awp)

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