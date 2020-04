Schweiz

Coronavirus

Coronavirus: Polizei stellt Ermüdung bei Abstandsregeln fest



bild: Twitter/@ThBenkoe

Corona-Abstandsregeln: Polizei stellt «Ermüdung» bei der Bevölkerung fest

Das schöne Wetter lockt viele Schweizerinnen und Schweizer trotz Corona ins Freie. Nicht alle halten sich an die Abstandsregeln.

Corona-Sommer im April: Das schöne Wetter hat landauf landab Zehntausende nach draussen gelockt. Zwar halten sich die meisten Leute weiterhin an die BAG-Empfehlungen.

Die Disziplin lässt nach gut fünf Wochen Lockdown langsam nach:

«In den Dialogen der Polizisten zeigte sich bei der Bevölkerung eine gewisse Ermüdung beim konsequenten Einhalten der Regeln gegen das Coronavirus»,

schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Die Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich registrierte in dieser Zeit rund 120 Meldungen betreffend das angebliche Nichteinhalten der Abstandsregeln oder die Höchstanzahl von Personen. «Bei den Überprüfungen der Hinweise hatten sich die Gruppierungen meist bereits wieder aufgelöst», so die Polizei weiter.

Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr bilanziert: «Ich danke der Bevölkerung für ihr Verhalten und bitte sie, die geltenden Massnahmen auch weiterhin konsequent einzuhalten. Wir alle leisten damit einen wichtigen Beitrag zu einer möglichst schnellen Lockerung.»

In der Stadt Zürich führten die warmen Temperaturen dazu, dass sich viele Leute auf der Josefswiese, der Saffa-Insel oder beim Gemeinschaftszentrum Wipkingen an der Limmat aufhielten. Die Polizei machte immer wieder mit Lautsprecherdurchsagen auf die geltenden Regeln aufmerksam und appellierte an die soziale Verantwortung der Anwesenden. «Einige wenige Uneinsichtige mussten weggewiesen werden», so die Polizei weiter. Die Stadtpolizei Zürich verzeichnete über das Wochenende im Zusammenhang mit dem Coronavirus 152 Einsätze.

(amü)

