Coronavirus: Kann die Schweiz wirklich lockern? Diese Grafik zeigt es



Coronavirus: Diese Grafik zeigt unseren Fortschritt auf dem steinigen Weg zur Normalität

Der Bundesrat hat am 16. April Lockerungen für den Coronavirus-Lockdown in der Schweiz angekündigt. So sollen ab dem 27. April bis hin zum 8. Juni gestaffelt die Geschäfte, Schulen und Universitäten öffnen dürfen. Ob diese Lockerungen aber tatsächlich stattfinden, hängt von einer einzigen Zahl ab: den Neuansteckungen.

Um also einschätzen zu können, ob wir tatsächlich am 27. April mit den Lockerungen beginnen können und ob wir bis am 8. Juni wieder einen Grossteil unserer Normalität zurückhaben, müssen wir diese Zahl im Auge behalten. An dieser Grafik siehst du auf einen Blick, ob wir und unsere Nachbarländer dafür auf einem gutem Weg sind – und was passiert, wenn wir die Massnahmen lockern:

Stand der Grafiken: 17. April Diese Grafiken werden fortlaufend upgedatet. So lässt sich messen, ob die Schweiz, Österreich und Deutschland sich in Richtung Lockerung oder erneuten Lockdown bewegen.

Schweiz:

Was zeigt die Grafik? Die pinken Punkte zeigen die neuen Fälle pro Tag, gemessen von corona-data.ch. Die letzten vier Tage wurden noch etwas herausgehoben. Die pinke Linie stellt die Trendlinie auf Basis dieser Daten dar.

Die gestrichelte Linie zeigt die Trendlinie, die wir halten sollten. Sie wurde so berechnet, dass in der Schweiz Anfang Mai täglich unter 100 und Anfang Juni unter 50 neue Fälle verzeichnet werden. Dies entspricht etwa denselben Fallzahlen, wie sie zur Zeit in Südkorea gemessen werden, wo die Aufhebung des Lockdowns zu funktionieren scheint.

Fällt unsere tatsächliche Trendlinie also unter diese Prognose, stehen die Chancen gut, dass die jeweiligen Lockerungen tatsächlich eintreffen. Bewegt sich die Trendlinie aber konstant deutlich über der gestrichelten Linie, sieht es für Lockerungen schwierig aus.

Im Moment bewegen wir uns nach Plan. Die Fallzahlen sinken weiter. Sobald sich die Fallzahlen wieder auf einer überschaubaren Stufe bewegen, kann das Bundesamt für Gesundheit wieder damit beginnen, die Neuansteckungen zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen.

daten: intervista, grafik: watson

Diese Grafik funktioniert ähnlich, nur mit Bewegungsdaten und nicht mit Coronavirus-Fallzahlen. Hier wird ersichtlich, ob sich die Schweizer Bevölkerung im Schnitt an die Stay-at-Home-Regeln hält oder ob nun alle wieder nach draussen strömen.

Österreich:

daten: who, grafik: watson

Österreich hat bereits erste Lockerungen vollzogen. Sollte sich der Trend so fortsetzen, werden aus unserem Nachbarland bald unter 100 Fälle pro Tag gemeldet. Auch hier könnten die Neuansteckungen zu ihrem Ursprung zurückverfolgt werden.

Österreich hat am 14. April bereits wieder kleinere Geschäfte geöffnet. Spätestens in 14 Tagen wird ersichtlich sein, ob dadurch auch die Ansteckungskurve negativ beeinflusst wurde.

Deutschland:

daten: who, grafik: watson

Deutschland hat seine in Etappen stattfindende Lockerung ebenfalls bereits angekündigt, ist aber noch relativ weit von 100 Ansteckungen pro Tag entfernt. Natürlich ist hier auch die Bevölkerung deutlich grösser als in Österreich oder in der Schweiz. Das Beispiel Südkorea zeigt aber, dass auch in grösseren Staaten die Neuansteckungen auf unter 100 gedrückt werden können. Für richtiges Contact-Tracing sind solche tiefen Fallzahlen unabdinglich.

