Fallzahlen explodieren, aber im Zürcher Abwasser finden sich markant weniger Coronaspuren

Auch in absoluten Zahlen wurden im Dezember neue Höchstwerte erreicht. Am 24. Dezember wurden zum ersten Mal mehr als 2000 neue positive Coronafälle ausgewiesen, und in den vergangenen drei Tagen wurden im Kanton Zürich zwischen 2394 und 2552 neu bestätigte Infektionen registriert.

In den Zürcher Testzentren zeigt sich ein anderes Bild. Das Sieben-Tage-Mittel der positiv Getesteten pro 100'000 Personen ging zwar vor Weihnachten auch während ein paar Tagen leicht von rund 100 auf 90 zurück, es steigt seither aber wieder an und hat inzwischen die Marke von 120 erreicht. Das entspricht einem neuen Höchstwert.

Der Bundesrat tagt an Silvester: Die Ausgangslage vor der Krisensitzung in 5 Punkten

Vierjähriger bekommt an Querdenker-Demo Pfefferspray ab – so reagiert die Mutter

Mann rettet vierjährigen Knaben in Sörenberg LU aus der eiskalten Emme

Von der Piste in die Fluten geraten ist am Donnerstag ein knapp vierjähriger Knabe in Sörenberg LU. Er sass auf einem Gummireifen, als seinem Vater das Seil entglitt, worauf der Knabe in die Hochwasser führende Emme fiel. Ein Passant konnte ihn aus dem Wasser retten.