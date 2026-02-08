Brand beim Gedenkort für Opfer von Crans-Montana

Beim Memorial für die Opfer von Crans-Montana hat es am frühen Sonntagmorgen gebrannt.

Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen, verletzt wurde niemand.

Bundesrat Martin Pfister beim Gedenkort in Crans-Montana Anfang Februar. Bild: keystone

Zum Brand in der Rue Centrale kam es gegen 6 Uhr, wie die Kantonspolizei Wallis auf der Onlineplattform X mitteilte. Ein Mediensprecher konnte am Sonntagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA noch keine Aussagen zur Brandursache machen. Die Spurensicherung wurde demnach aufgeboten. (sda)