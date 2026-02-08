Hochnebel-2°
Crans-Montana

Brand beim Gedenkort für Opfer von Crans-Montana

Beim Memorial für die Opfer von Crans-Montana hat es am frühen Sonntagmorgen gebrannt.
08.02.2026, 07:4208.02.2026, 07:42

Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen, verletzt wurde niemand.

epa12696929 Swiss Federal Councillor Martin Pfister (R) and his daughter Fabiola stand in silence in front of the memorial for the victims of the deadly fire at the &#039;Le Constellation&#039; bar in ...
Bundesrat Martin Pfister beim Gedenkort in Crans-Montana Anfang Februar.Bild: keystone

Zum Brand in der Rue Centrale kam es gegen 6 Uhr, wie die Kantonspolizei Wallis auf der Onlineplattform X mitteilte. Ein Mediensprecher konnte am Sonntagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA noch keine Aussagen zur Brandursache machen. Die Spurensicherung wurde demnach aufgeboten. (sda)

