Das Auto geriet in Brand, nachdem beim Halt vor dem Rotlicht eine Flüssigkeit ausgelaufen war. Bild: Kapo Schwyz

Polizeirapport

Auto brennt in Einsiedeln vor Ampel aus

Am Sonntagmittag ist bei Einsiedeln SZ ein Auto ausgebrannt, wie die Kantonspolizei Schwyz berichtet. Ein 61-jähriger Autolenker war um 11.50 Uhr von Biberbrugg in Richtung Einsiedeln unterwegs, als er bei der Lichtsignalanlage Rabennest anhalten musste. Ein Autolenker, der direkt hinter ihm stand, bemerkte, dass das Fahrzeug vor ihm eine Flüssigkeit verlor, die sich sogleich entzündete. Er konnte die vier Insassen des vorderen Autos rechtzeitig warnen und zum Aussteigen bewegen. Sie verliessen das Auto umgehend und blieben unverletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, doch das Fahrzeug erlitt Totalschaden. Bild: Kapo Schwyz

Das Fahrzeug geriet anschliessend in Brand. Obwohl die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln die Flammen löschen konnte, entstand am Auto Totalschaden. Für die Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Kantonsstrasse zwischen Biberbrugg und Einsiedeln für zwei Stunden gesperrt werden. (dhr)