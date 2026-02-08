Brand beim Gedenkort für Opfer von Crans-Montana

Polizeirapport

Gedenkstätte für Opfer von Crans-Montana soll nach Brand wieder aufgebaut werden

Beim Memorial für die Opfer von Crans-Montana hat es am frühen Sonntagmorgen gebrannt. Das Kondolenzbuch konnte gerettet werden.

Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen, verletzt wurde niemand. Wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntagmittag mitteilt, brach das Feuer wohl im Bereich der Kerzen auf dem Tisch in der Mitte der Gedenkstätte aus. Das Kondolenzbuch blieb verschont, dafür wurden mehrere Gedenkobjekte beschädigt.

Mehrere Gedenkobjekte wurden durch das Feuer beschädigt. Bild: Kantonspolizei Wallis

Zum Brand in der Rue Centrale kam es gegen 6 Uhr, wie die Kantonspolizei Wallis auf der Onlineplattform X mitteilte. Die Spurensicherung wurde demnach aufgeboten. Das Denkmal soll wieder aufgebaut werden, teilt die Polizei mit. (vro/sda)