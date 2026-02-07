Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Samstag einen Club in Regensdorf durchsucht und dabei illegales Geldspiel festgestellt. Bild: Kantonspolizei Zürich

Polizeirapport

Zürcher Polizei stösst in Regensdorfer Club auf illegales Geldspiel

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Samstag einen Club in Regensdorf durchsucht und dabei illegales Geldspiel festgestellt. Die Einsatzkräfte stellten mehr als 6000 Franken, über 2000 Euro, einen Schlagstock und etwa ein Kilogramm Marihuana sicher.

Die von der Eidgenössischen Spielbankenkommission beauftragte Kontrolle fand nach zwei Uhr nachts statt, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. Im Lokal hielten sich demnach mehr als 20 Personen auf, von denen einige zum Zeitpunkt der Razzia ein konzessionspflichtiges Spielbankenspiel spielten.

Der Betreiber, ein 54-jähriger Kosovare, wurde laut der Mitteilung wegen eines Vergehens gegen das Bundesgesetz über Geldspiele angezeigt. Der Besitzer des Schlagstocks, ein Serbe, muss sich zudem wegen eines Vergehens gegen das Waffengesetz vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Weiter habe sich ein 45-Jähriger widerrechtlich in der Schweiz aufgehalten und sei deshalb festgenommen worden. (sda)