Swisscom meldet Störung seines Mobilfunknetzes

Wie lange die technische Störung andauern werde, war zunächst nicht bekannt. Gemäss dem Dienst Allestörungen.ch waren Menschen unter anderem in den Städten Zürich, Luzern, Bern und Basel betroffen.

Beim grössten Schweizer Telekomanbieter ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einer Störung des Mobilfunknetzes gekommen. Telefonieren über das Mobilfunknetz, das Versenden von SMS sowie die Nutzung des mobilen Internets sei «bei einigen Kunden beeinträchtigt», teilte Swisscom mit.

Alles für die Klicks: Ein YouTuber hat in einem US-Nationalpark für den Absturz eines Privatflugzeugs gesorgt. Nun muss er ins Gefängnis – und erzählt in einem neuen Video, was er gelernt habe.

Weil er für hohe Klickzahlen sein Flugzeug absichtlich in einem Nationalpark zum Absturz brachte, muss ein Hobbypilot und YouTuber aus den USA sechs Monate lang ins Gefängnis.