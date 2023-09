Parlament will mehr Sicherheit bei digitalen Daten

Die SIK-N begrüsste in ihrer Stellungnahme, dass die Motion vorschlägt, Betreiber kritischer Infrastrukturen, Kantone und eventuell auch Gemeinden in die Definition der Kriterien einzubeziehen, anhand derer bestimmt wird, welches Schutzniveau für welchen Datentyp gilt. Zudem müsse sichergestellt werden, dass die Unternehmen, die verschiedenen Compliance-Regeln unterstehen, durch die Umsetzung der Motion nicht in ihren Aktivitäten behindert werden.

Scharfe Kritik an JSVP-Chef David Trachsel: «Er bewegt sich in rechtsextremen Kreisen»

Die grüne Plage: Weshalb diese Pflanze für die Bauern auf der Alp eine «grosse Last» ist

Nirgends ist die Artenvielfalt in Mitteleuropa grösser als auf einer Alpwiese. Aber nur, wenn sie bewirtschaftet und gepflegt wird. Und das ist eine Sisyphusarbeit.

Eine Alp ist kein Golfplatz. Es wachsen dort so viele Kräuter, dass ein Halspastillen-Hersteller mit der Pflanzenvielfalt Werbung macht. Mehr als zweihundert Arten sollen es sein. Einzelne sind eine Plage. Und zwar so sehr, dass sie auch den Wanderinnen und Wanderern aus dem Tal auffallen. Oder wer hat sich nicht schon gefragt, was das für eine grossblättrige Pflanze ist, die sich oft in der Nähe von Ställen auf der Alp ausbreitet und deren rote Samenstände kniehoch emporstängeln?