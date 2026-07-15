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Kundendaten der Industriellen Werke Basel entwendet

Cyberangriff auf Industrielle Werke Basel: Kundendaten entwendet

15.07.2026, 10:4615.07.2026, 10:46

Unbekannte haben bei einem Cyberangriff auf einen Dienstleister der baselstädtischen Energieversorgerin Industrielle Werke Basel (IWB) Kundendaten entwendet. Die Daten enthalten Namen, Adressen und technische Angaben zu Energiezählern, wie die IWB am Mittwoch mitteilten.

Der Eingang zum IWB-Gebaeude in Basel, fotografiert am MIttwoch, 25. Oktober 2017. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)
Bei den Industriellen Werken Basel ist es zu einem Cyberangriff gekommen.Bild: KEYSTONE

Es geht um rund 40'000 Datensätze, wie es heisst. Nicht betroffen sind laut der Kantonalen Datenschützerin weitere persönliche Daten wie Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder Bankdaten der Kunden. Das Risiko eines Datenmissbrauchs werde deshalb als gering eingeschätzt.

Rückschlüsse auf den Energieverbrauch der Kunden seien nicht möglich und auch Zahlungs- und Rechnungsdaten könnten nicht eingesehen werden, schreiben die IWB. Die betroffenen Kunden würden mit einem persönlichen Schreiben informiert.

Der kompromittierte Dienstleister habe die IWB «sofort nach Erkennen des Angriffs» davon in Kenntnis gesetzt, heisst es weiter. Die Energieversorgerin habe daraufhin den Datenaustausch eingeschränkt und Sicherheitsprüfungen durchgeführt. Die Systeme der IWB selbst seien nicht betroffen.

«Wir bedauern diesen Vorfall bei unserem Dienstleister sehr und haben umgehend zusätzliche Kontrollen eingeführt. Datensicherheit ist uns sehr wichtig», wird IWB-CEO Claus Schmidt in der Mitteilung zitiert.

Gemäss Communiqué liegen derzeit keine Hinweise vor, dass die betroffenen Daten missbräuchlich verwendet wurden. Dennoch mahnt das Unternehmen zur Vorsicht bei unerwarteten Kontaktaufnahmen – vor allem wenn dabei in Bezug auf die Daten unter Zeitdruck Geld oder die Herausgabe von Zugangsinformationen verlangt würden. (dab/sda)

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