Die Abstimmung entwickelte sich zum Krimi: Am Schluss gab es ein knappes Ja für die E-ID. Bild: keystone

Einführung der E-ID verzögert sich – das ist der neue Zeitplan

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Im vergangenen September nahm das Stimmvolk das Bundesgesetz über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz) knapp an.

Anders als zuvor angekündigt kommt die E-ID nicht mehr im laufenden Jahr, sondern erst im ersten Halbjahr 2027.

Der Grund für den neuen Zeitplan sind Weiterentwicklungen bei Datenschutz und Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer, wie das Bundesamt für Justiz am Dienstag schrieb.

(hah/sda)