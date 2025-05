Hackerangriff auf Internetseite des Kantons Wallis

Hacker haben am Donnerstagnachmittag die Internetseite des Kantons Wallis attackiert. Diese wurde als Vorsichtsmassnahme vom Netz genommen. Zunächst wurde kein Datendiebstahl oder -missbrauch festgestellt.

«Die Hacker verfügten vorübergehend über weitreichende Rechte auf den Internet- und Intranetseiten des Staates Wallis», sagte Claude-Alain Berclaz, der Leiter der kantonalen Dienststelle für Informatik, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. «Dies könnte es ihnen ermöglichen, Änderungen auf der Seite vorzunehmen, aber dies wurde bislang nicht festgestellt.»

Zu dem «böswilligen Akt» habe sich niemand bekannt. «Der Angriff ist der erste Angriff dieser Grössenordnung», so Berclaz weiter.

Gemäss ersten Erkenntnissen ermöglichten diese Angriffe kein Eindringen in andere Informatiksysteme des Staates Wallis, wie es in einer Medienmitteilung des Kantons Wallis heisst. Die internen operativen Tätigkeiten des Staates seien nicht beeinträchtigt worden.

«Das Ziel ist es nun, unsere Website so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen, ohne jedoch irgendwelche Risiken einzugehen», fuhr Berclaz fort. Die Untersuchungen werden am Donnerstagabend und in der Nacht fortgesetzt. (sda)