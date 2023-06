Grössere Störung bei Zahlungen mit Mastercard-Kreditkarten mittlerweile behoben

Zahlungen mit Kreditkarten diversen Anbietern von waren am Montagnachmittag und -abend zwischenzeitlich nur eingeschränkt möglich. Wie der «Blick» berichtet, kam es zwischenzeitlich in mehreren Ländern zu Störungen beim Bezahlen, darunter auch in der Schweiz. Gemäss «20 Minuten» konnte in manchen Geschäften deshalb nur noch mit Bargeld bezahlt werden.

Mastercard soll dabei besonders stark betroffen gewesen sein. Am Abend gab das Unternehmen gegenüber watson bekannt, die Störung sei behoben. Transaktionen seien wieder ohne Probleme möglich.

Das Problem sei «ein Fehler in der Netzwerkkonfiguration», zitierte der Österreichische Rundfunk (ORF) das Kreditkarten-Unternehmen. Es habe weltweit Probleme gegeben.

(dab/con/cpf)

In einer früheren Version dieses Artikels war auch von einer Störung bei der Kreditkartenfirma Visa die Rede. Das Institut teilte am Dienstag mit, dass bei ihnen keine Störung vorlag. Der entsprechende Absatz wurde entfernt.