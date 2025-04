In Spanien herrscht ein grossflächiger Stromausfall. Bild: keystone

Grosser Stromausfall in Spanien ist auch in der Schweiz messbar

Die grossflächigen Stromausfälle in Spanien und Portugal haben aktuell keine Auswirkungen auf das Schweizer Übertragungsnetz. Allerdings waren die Veränderungen der Frequenz im europäischen Verbundnetz nach Angaben von Swissgrid auch in der Schweiz messbar.

Die Schweizer Netzbetreiberin habe dem spanischen Netzbetreiber Unterstützung angeboten, teilte Swissgrid am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit.

Für das Schweizer Stromnetz stellen die Unterbrüche laut Swissgrid keine aussergewöhnliche Situation dar. Es sind demnach keine Massnahmen nötig geworden, wie Swissgrid weiter schrieb. Versorgungsunterbrüche habe es hierzulande keine gegeben. Die betroffenen Netzbetreiber hätten die Ursachenanalyse gestartet.

In Spanien und Portugal und in Teilen Frankreichs gab es am Montag es einen weitreichenden Stromausfall. Die Ursache war zunächst unbekannt. (sda)