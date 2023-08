Aktivisten demonstrieren im Saflischtal gegen Solaranlagen in den Alpen

Rund 30 Aktivistinnen und Aktivisten der Organisation Mountain Wilderness haben am Samstag am Standort des Solarprojekts Grengiols-Solar gegen Solarparks in den Alpen demonstriert. Energie müsse dort gewonnen werden, wo sie gebraucht wird.

Die Aktivistinnen und Aktivisten von Mountain WIlderness. Bild: mountain wilderness

Der riesige Solarpark in Grengiols beim Breithorn im Saflischtal würde eine einmalige Naturlandschaft zerstören, teilte die Alpenschutzorganisation am Sonntag mit. Solaranlagen gehörten aufs Dach und nicht in die Wildnis.

Unterstützt wurde die Aktion zum jährlichen «Feuer in den Alpen» von der Interessengemeinschaft Saflischtal und den Grünen Oberwallis. Wie sie festhielten, braucht es die Energiewende, und zwar dringend. Dafür Natur und Biodiversität aufs Spiel zu setzen, sei aber der falsche Weg.

Die Solaranlagen müssten in bebautem Gebiet errichtet werden. Mit ihnen und mit dem bewussten Sparen von Energie lasse sich die Energiewende erreichen.

Am 10. September stimmt die Bevölkerung im Wallis über den vereinfachten Bau von grossen Solarkraftwerken ab. Die Walliser Grünen und Umweltverbände hatten gegen das entsprechende Gesetz das Referendum ergriffen. Die neue Regelung gibt der Walliser Regierung die Befugnis, anstelle der normalerweise zuständigen kantonalen Baukommission über den Bau grosser Solaranlagen zu entscheiden. (sda)