Walliser Wasserkraftwerk «Gabi» eingeweiht

Die Gesellschaft Energie Electrique du Simplon (EES) hat am Samstag ihr neues Wasserkraftwerk «Gabi» in Simplon VS eingeweiht. Das 1957 erstmals in Betrieb genommene Kraftwerk war während eines Jahres für 37 Millionen Franken saniert worden. Es liefert nun 15 Prozent mehr Strom und kann 9500 Haushalte versorgen.

Mit der Einweihung von «Gabi» sei nun ein Sanierungszyklus von drei Kraftwerken abgeschlossen, liess sich Amédée Murisier, Verwaltungsratspräsident der EES, in einer Mitteilung der Gesellschaft am Samstag zitieren. Zum Kraftwerkkomplex südlich des Simplonpasses gehören auch die Anlagen «Gondo» und «Tannuwald». Sie wurden bereits in den Jahren 2017 und 2020 saniert.

Vorgaben zum Gewässerschutz und zur Renaturierung seien erfüllt worden, heisst es. Bild: Energie Electrique du Simplon

Mit der Sanierung von «Gabi» steigerten die EES die Gesamtleistung des Komplexes seit 2017 um fast 30 Prozent. Die durchschnittliche Jahresproduktion beträgt inzwischen 258 Millionen Kilowattstunden. Dies entspricht dem durchschnittlichen Jahresstromverbrauch von rund 55'700 Haushalten.

Die Sanierung «Gabis» sei in Zusammenarbeit mit den Umweltverbänden erfolgt, hiess es in der Mitteilung weiter. Vorgaben zum Gewässerschutz und zur Renaturierung seien erfüllt worden. Ausserdem werde nahe eines Ausgleichbeckens ein Feuchtgebiet geschaffen, um die Umweltauswirkungen des Projekts zu kompensieren.

