Walliser Stimmvolk versenkt beschleunigtes Bewilligungsverfahren für Solarkraftwerke

Um von der Förderung zu profitieren, müssen bis Ende 2025 mindestens zehn Prozent der erwarteten Produktion der gesamten geplanten Anlage oder 10 Gigawattstunden ins Netz eingespeist werden. Der Beitrag des Bundes kann sich auf bis zu 60 Prozent der Gesamtinvestitionskosten belaufen. Im Wallis wurden bislang acht grosse Photovoltaikprojekte in den Alpen angekündigt. (sda)

Der Bund will aufgrund eines drohenden Strommangels im Winter in der vom Parlament verabschiedeten Solaroffensive den Bau grosser Photovoltaikanlagen während einer Übergangsphase bis Ende 2025 beschleunigen. Für die Anlagen versprach der Bund üppige Subventionen.

Die Abstimmung zu solchen Grossprojekten in der alpinen Landschaft fand über die Kantonsgrenzen hinaus Beachtung. Es war ein erster Test, wie die Stimmbürgerinnen Stimmbürger zum «Solarexpress» des Bundes stehen.

Der Kanton Wallis sagt Nein zu einem beschleunigten Verfahren für den Bau von grossen Solarkraftwerken in den Alpen. Die Stimmbevölkerung hat am Sonntag ein Dekret der Kantonsregierung mit 53,94 Prozent abgelehnt. Die Stimmbeteiligung lag bei 35,72 Prozent.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bilder, die beweisen, dass hier keine Techniker am Werk waren

Das ist die gefährlichste Spezialeinheit der Ukraine, die auch in Russland zuschlägt

Gutjahr zu Funiciello in der Vorsorge-«Arena»: «Ihr wollt nur die zweite Säule abschaffen»

Warum seid ihr Frauen so?

Später Schock für die Schweiz – Kosovo sichert sich einen Punkt in der EM-Quali

Frontalkollision im Kanton Fribourg: Fünf Schwerverletzte und ein Todesopfer

Bei einer heftigen Frontalkollision am Freitagabend in Courtepin FR sind fünf Personen schwer verletzt und eine getötet worden. Ein 24-jähriger Autolenker war in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und ist dort gegen ein Auto und einen Roller gekracht.