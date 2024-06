Umfrage: Skeptische Stimmen zu ESC in der Schweiz überwiegen

Anders ist die Lage bei jenen, die SVP und FDP bevorzugen: In der Anhängerschaft dieser beiden Parteien überwiegen die Skeptikerinnen und Skeptiker klar, bei der SVP mit 74 Prozent. Auch jene, die in der Umfrage keine Parteipräferenz nannten, freuen sich mehrheitlich nicht auf den ESC in der Schweiz.

Das zeigt eine am Samstag in der Zeitung «Blick» veröffentlichte Umfrage von Sotomo. Befragt wurden 24'720 Personen. Sie beantworteten die Frage, ob sie es begrüssen, dass die Schweiz und damit die SRG 2025 den Eurovision Song Contest (ESC) austragen.

Autofahrer kracht bei Därligen frontal in entgegenkommendes Auto

Auf der A8 bei Därligen BE ist am Freitagabend ein Autofahrer frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Beide Lenker wurden verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar, wie die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilte.