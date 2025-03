Zoë Më singt für die Schweiz am ESC. bild: instagram/zoe.me.music

Diese Sängerin vertritt die Schweiz beim ESC

Nun ist es klar, wer die Schweiz beim Eurovision Song Contest vertreten wird. Es ist die Sängerin Zoë Më.

Von den 37 Acts für den Eurovision Song Contest, der Mitte Mai in Basel stattfindet, waren schon 31 bekannt. Nun ist auch bei der Schweiz klar, wer sie vertreten wird.

Die 24-jährige Musikerin Zoë Më wird die Schweiz am grössten Musikwettbewerb der Welt vertreten, wie das SRF heute bekannt gibt. Als Gastgeberland ist die Schweiz automatisch für das Grand Final am 17. Mai 2025 qualifiziert, darf sich aber bereits im ersten Halbfinal am 13. Mai 2025 präsentieren.

Der Song, mit welchem die Sängerin in Basel die Schweiz repräsentiert, wird am nächsten Montag um 10 Uhr bekannt gegeben.

Das ist Zoë Më

Zoë Më heisst eigentlich Zoë Alina Kressler, lebt in Fribourg FR und ist gebürtige Baslerin. Zu ihrer Wahl sagt sie: «Die Schweiz am ESC zu vertreten, wenn sie Gastgeberin des grössten Musikevents der Welt ist, ist eine riesige Ehre und irgendwie surreal. Ich stamme aus Basel, meine Grosseltern leben hier. Das ist ein ‹Full-Circle-Moment›, wie er im Bilderbuch steht.»

Zoë Më singt auf Deutsch und Französisch und bedient die Genres Pop und Chanson. In Basel geboren, lebte sie zuerst einige Zeit in Deutschland. Im Jahr 2009 zog sie mit ihrer Familie nach Freiburg FR, wo sie auch die französische Sprache lernte. Sie ist zudem ausgebildete Lehrerin.

Schon im zarten Alter von zehn Jahren schrieb sie eigene Songs. 2024 wird sie mit dem «SRF 3 Best Talent» und «RTS Artiste Radar» ausgezeichnet. Dank ihres zweisprachigen Songs «Dorienne Gris» kann sie auf grossen Festivals wie dem Montreux Jazz Festival und Luzern live auftreten.

In diesem Jahr sind Auftritte am Gurtenfestival in Bern sowie am Lakelive in Biel geplant.

Vorgängige Gerüchte

Tiffany Limacher von der Band To Athena beim Luzern Live Festival 2024. Bild: keystone

Laut dem «Tages-Anzeiger» gab es zuerst das Gerücht, dass To Athena aus Luzern die Schweiz vertreten wird. Dies wurde nun widerlegt.

