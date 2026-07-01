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Extremwetter

Wegen Gewitter müssen Passagiere am Flughafen Zürich übernachten

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Wegen Gewitter müssen Passagiere am Flughafen Zürich übernachten

01.07.2026, 09:0401.07.2026, 09:04

70 annullierte Flüge und mehr als 30 umgeleitete Flugzeuge: Das ist die Bilanz des Flughafens Zürich am Mittwochmorgen nach heftigen Gewittern. Viele Passagiere konnten ihre Reise wegen der Gewitter nicht antreten und musste im Flughafen übernachten.

Am Mittwochmorgen waren bis 07.00 Uhr 70 Flüge annulliert, wie eine Sprecherin des Flughafens Zürich mitteilte. Der Flugbetrieb sei jedoch soweit normal gestartet.

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In Zürich kam es zu heftigen Gewittern, von denen auch der Flughafen betroffen war.Bild: KEYSTONE

Auf dem Weg nach Zürich hatten am Dienstagabend über 30 Flugzeuge auf andere Flughäfen wie Stuttgart, Genf oder Basel ausweichen müssen. In der Folge fehlten am Mittwoch nun Flugzeugen und Crews, so die Sprecherin.

Die lang anhaltenden Gewitter direkt über dem Flughafen hatten bereits am Vorabend zu längeren Betriebsunterbrüchen geführt. In der Folge wurden zunächst 44 Flüge gestrichen, 24 Landungen und 20 Starts.

Für die Zeit nach dem offiziellen Betriebsende um 23.30 Uhr wurde eine Ausnahmebewilligung erteilt. Dadurch konnten noch 14 Maschinen ankommen und 15 abfliegen.

Zahlreiche Passagiere konnten ihre Reise nicht antreten und mussten am Flughafen verbleiben. Sie wurden betreut und erhielten teilweise Übernachtungskits. Die Service-Schalter sowie die Sicherheits- und Grenzkontrollen blieben länger geöffnet. Reisenden wurde am Morgen empfohlen, sich bei ihrer Fluggesellschaft über den Flugstatus zu informieren. (hkl/sda)

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