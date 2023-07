«Ein No-Go»: Mögliche SVP-Listenverbindung mit Corona-Skeptikern verärgert die FDP

FDP und SVP sind bereits in mehreren Kantonen Listenverbindungen eingegangen. Erst am Donnerstag hatte aber die Aargauer SVP klar gemacht, dass sie an der Allianz mit der FDP und der EDU festhalte und eine Listenverbindung mit Mass-Voll ablehne. (sda)

Entschieden gegen solche Pläne ist der SVP-Listenpartner FDP. «Das ist für mich ein No-Go», sagte FDP-Vizepräsident Andri Silberschmidt, Zürcher Nationalrat, in derselben «Tagesschau». Seine Partei solle nicht mit solchen Gruppierungen in einer Listenverbindung landen.

«Wir haben den Kantonalparteien gesagt, mit allen Gruppierungen zu sprechen», sagte SVP-Wahlkampfleiter und Partei-Vize Marcel Dettling, Nationalrat aus dem Kanton Schwyz, in der «Tagesschau»-Hauptausgabe des Deutschschweizer Fernsehens SRF vom Donnerstagabend. Ob dies eine Option sei, um die bürgerliche Politik zu stärken, müssten die kantonalen Sektionen selbst entscheiden. Das liege in deren Hoheit.

Endlich ist es so weit! Auf dem Gurten ging es am Mittwoch wieder los mit dem Berner Kultfestival. In diesem Jahr wird sogar an fünf statt nur an vier Tagen Musik gemacht. Der Güsche feiert nämlich seinen 40. Geburtstag