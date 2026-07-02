FDP-Politiker Peter Nüesch ist im Alter von 47 Jahren gestorben. Bild: FDP Kanton St.Gallen

St.Galler Kantonsrat Peter Nüesch mit 47 Jahren gestorben

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Peter Nüesch, Kantonsrat in St.Gallen, ist im Alter von nur 47 Jahren gestorben. Dies gab die FDP Kanton St.Gallen, zu welcher Nüesch gehörte, am Mittwochabend in einer Mitteilung bekannt.

«Die FDP verliert mit Peter Nüesch einen bodenständigen, herzlichen Menschen und gewissenhaften Schaffer», schreibt die Partei. Er habe Partei, Fraktion und Parlament nicht nur mit Kompetenz und Engagement, sondern auch mit seiner umgänglichen Art, seinem Humor und seiner Geselligkeit bereichert. «Wir werden Peter in bester Erinnerung halten und sind mit unseren Gedanken bei der Trauerfamilie», so die FDP.

Peter Nüesch war viele Jahre für die FDP tätig. Seit 2007 war er Vorstandsmitglied der lokalen Partei in Widnau, seit 2021 war er Präsident der FDP Rheintal. Zusätzlich war er von 2013 bis Anfang dieses Jahres Präsident des St.Galler Bauernverbands. 2022 wurde er in den Kantonsrat gewählt, dem er bis zuletzt angehörte.

Neben seiner politischen Tätigkeit führte Peter Nüesch in Widnau zusammen mit seinem Bruder einen Landwirtschaftsbetrieb mit drei Mitarbeitenden und zwei Auszubildenden. Ausserdem betrieb er mit zwei weiteren Landwirten die Biogasanlage Rhy Biogas AG. Er hinterlässt zwei Kinder. (dab)