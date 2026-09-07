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Luna Wedler erhält am ZFF den Golden Eye Award

epa12357725 Swiss actor Luna Wedler arrives for the closing and awards ceremony of the 82nd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 06 September 2025. EPA/ETTORE FERRARI
Die Zürcherin Luna Wedler ist die jüngste Schauspielerin, die den Golden Eye Award erhalten wird.Bild: keystone
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Luna Wedler erhält am ZFF den Golden Eye Award

07.09.2026, 15:4007.09.2026, 15:40

Die Schauspielerin Luna Wedler erhält als erste Schweizer Schauspielerin den Golden Eye Award des Zurich Film Festival (ZFF). Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider wird ihr die Auszeichnung im Rahmen der Eröffnungsfeier am 24. September überreichen.

Auch sei sie die jüngste Schauspielerin, die den Golden Eye Award erhalten werde, liess sich ZFF-CEO Christian Jungen in der Mitteilung vom Montag zitieren. Die Zürcherin ist am diesjährigen Festival in zwei Filmen vertreten. Sie spielt in «Eurotrash» und leiht ihre Stimme einer Figur im Animationsfilm «De Rägebogefisch».

Ihre Karriere begann vor elf Jahren mit ihrem Kinodebüt am Zurich Film Festival im Film «Amateur Teens». Seither wurde sie unter anderem mit dem Schweizer Filmpreis und einem Preis der Filmfestspiele von Venedig ausgezeichnet.

Der Golden Eye Award ehrt laut den Veranstaltern Filmschaffende, die das aktuelle Kinojahr prägen. Zu den früheren Preisträgerinnen und Preisträgern gehören unter anderem Jude Law und Dakota Johnson sowie Pamela Anderson. (sda)

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