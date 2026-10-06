Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
Forschung

Klimawandel in der Schweiz: Temperatur könnte um 5 Grad steigen

Der Schweiz droht ein deutlicher Temperaturanstieg – ausser die Welt reagiert

Der Klimawandel führt dazu, dass die Erde sich stärker erwärmt als bisher prognostiziert. Auch der Schweiz drohen spürbare Folgen, wie Ergebnisse eines neuen Berichts zeigen. Es sei denn, die Menschheit denkt um.
06.10.2026, 08:0806.10.2026, 08:11

Gemeinsam mit der Universität Leipzig hat die ETH Zürich untersucht, welches Extremszenario am wahrscheinlichsten ist. Sie kamen zum Schluss, dass die Erderwärmung bis 2100 die Temperaturen um 3,25 Grad in die Höhe treiben könnte, berichtet SRF. Da sich die Schweiz schneller erwärmt als andere Regionen, würde dies hierzulande einen Temperaturanstieg von 4,9 Grad bedeuten.

Bemerkbar machen würde sich das etwa mit mehr Hitzetagen. Der Sommer 2026 bot bereits einen Vorgeschmack. Doch laut den Autoren gibt es auch noch Möglichkeiten, das Szenario abzuwenden. Das allerdings nur, wenn die Emissionen deutlich gesenkt würden. Bis 2030 müssten sie weltweit halbiert, bis 2050 gar auf null gesenkt werden.

In der Praxis heisst das: Benziner müssten durch Elektroautos ersetzt werden, Öl- und Gasheizungen müssten Wärmepumpen und Geothermie Platz machen. Zudem müsste stärker auf erneuerbare Energien gesetzt werden. Auch eine Reduktion von Fleisch- und Milchproduktekonsum könnte dazu beitragen.

Die Forschenden stützten sich bei ihrer Untersuchung nicht nur auf die Erderwärmung durch Kohlendioxid in der Atmosphäre in der Vergangenheit, sondern auch auf Satellitenmessungen, die zeigen, wie viel Licht und Wärme der Planet ins All zurückstrahlt. Dabei zeigte sich, dass das, was zurückbleibt und nicht ins All zurückgeworfen wird, sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt hat. (vro)

Mehr zum Thema:

Klimawandel erhöht auch in der Schweiz die Gefahr von Bergfluten
Klimawandel erhöht auch in der Schweiz die Gefahr von Bergfluten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Klimawandel reisst immer mehr Löcher in die Erde
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
So gut geht es den Schweizer Bergbahnen – eine Region und Höhenlage schwingt obenaus
Nach der starken Sommersaison zahlt sich auch der goldene Herbst für die Schweizer Bergbahnen aus. Die Ersteintritte legen deutlich zu. Insbesondere das Berner Oberland und Anlagen auf typischen Wandergebieten zwischen 1000 und 2000 Metern sind sehr gefragt.
Die Schweizer Bergbahnen blicken auf eine erfolgreiche Sommersaison. Von Mai bis Ende September stiegen die Ersteintritte schweizweit gegenüber dem Vorjahr um zehn Prozent. Gegenüber dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre beträgt das Plus 28 Prozent.
Zur Story