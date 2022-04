Das sind die 18 besten Presse-Fotos der Schweiz 2022

Die «Swiss Press Photo»-Preise wurden in sechs Kategorien vergeben. Das sind die Sieger und Siegerinnen sowie ihre Bilder:

Aktualität

1.

Denis Balibouse

«Meeting Biden Putin» (Bildstrecke)

Reuters Bild: Swiss Press Photo, Denis Balibouse

Gewinner der Foto-Kategorie «Aktualität» ist Denis Balibouse von Reuters mit einem Bild des Treffens von US-Präsident Joe Biden und Russlands Präsidenten Wladimir Putin im Juni 2021 in Genf.

2.

Nora Rupp

«Cabanes des possibles» (Bildstrecke)

WOZ Bild: Swiss Press Photo, Nora Rupp

3.

Anthony Anex

«Conseiller Fédéral Alain Berset»

Keystone-SDA Bild: Swiss Press Photo, Anthony Anex

Alltag

1.

Mark Henley

«Culture Phantom» (Bildstrecke)

L’illustré, Swissinfo, Le Temps, Tribune de Genève Bild: Swiss Press Photo, Mark Henley

In der Kategorie «Alltag» gewinnt Mark Henley (L’illustré, Swissinfo, Le Temps, Tribune de Genève) den ersten Preis für das Foto, das einen Künstler in Genf während des Coronavirus-Lockdowns zeigt.

2.

Anthony Anex

«Tourné des Refuges Zermatt» (Bildstrecke)

Keystone-SDA Bild: Swiss Press Photo, Anthony Anex

3.

Gian Ehrenzeller

«Schneefall in der Schweiz»

Keystone-SDA Bild: Swiss Press Photo, Gian Ehrenzeller

Schweizer Geschichten

1.

Gaëtan Bally

«Alp Flix – Hotspot der Biodiversität» (Bildstrecke)

GEO Bild: Swiss Press Photo, Gaetan Bally

Gaëtan Bally (GEO) heisst der Sieger der Kategorie «Schweizer Geschichten» mit Bildern der Alp Flix im Kanton Graubünden, einem «Hotspot der Biodiversität». Joël Hunn (Das Magazin) gewinnt mit einer Aufnahme eines obdachlosen Mädchens in Bern den «Porträt»-Preis.

2.

Dom Smaz

«Mon Lac» (Bildstrecke)

L’illustré Bild: Swiss Press Photo, Dom Smaz

3.

Sasi Subramaniam

«Rauchende Tradition» (Bildstrecke)

Glarner Nachrichten Bild: Swiss Press Photo, Sasi Subramaniam

Porträt

1.

Joël Hunn

«Das Mädchen auf der Strasse» (Bildstrecke)

Das Magazin Bild: Swiss Press Photo 2022, Joel Hunn

2.

Kollektiv 50-50-50.ch

«Fünfzig Frauen»

Verschiedene Medien

Bild: Swiss Press Photo, Kollektiv 50-50-50

3.

Dominic Steinmann

«Rücktritt Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten»

Le Temps Bild: Swiss Press Photo, Dominic Steinmann

Sport

1.

Gabriel Monnet

«Silver Bullet»

toponline.ch/news Bild: Swiss Press Photo, Gabriel Monnet

In der Kategorie «Sport» holt sich Gabriel Monnet (toponline.ch/news) den ersten Platz mit einer Aufnahme des Rollstuhlsportlers Marcel Hug im Regen an den Paralympics in Tokio.

2.

Valentin Flauraud

«Va jouer dehors» (Bildstrecke)

Le Temps Bild: Swiss Press Photo, Valentin Flauraud

3.

Jean-Christophe Bott

«Championnat d'Europe de football»

Keystone-SDA, verschiedene Medien Bild: Swiss Press Photo, Jean-Christophe Bott

Ausland

1.

Klaus Petrus

«Spuren der Flucht» (Bildstrecke)

daslamm.ch Bild: Swiss Press Photo, Klaus Petrus

In der Kategorie «Ausland» heisst der Sieger Klaus Petrus (daslamm.ch). Er dokumentierte Fluchtrouten von Migrantinnen und Migranten durch den Balkan.

2.

Peter Klaunzer

«Tokio Olympiade Bubble Impressionen» (Bildstrecke)

Keystone-SDA, verschiedene Medien Bild: Swiss Press Photo, Peter Klaunzer

3.

Niels Ackermann

«New York, Ukraine» (Bildstrecke)

T Magazine, Le Matin Dimanche, 24Heures, Migros Magazine Bild: Swiss Press Photo 2022, Niels Ackermann

Die Preisübergabe findet im Rahmen der «Swiss Press Award»-Preisverleihung am 27. April in Bern statt, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Dann wird auch der Hauptgewinner, der Pressefotograf oder die Pressefotografin des Jahres, erkoren. Die Gewinner der Preise für Lokaljournalismus und für die Bereiche Print, Online, Radio und Video werden am 14. April publiziert.

Die Swiss Press Awards werden von der Fondation Reinhard von Graffenried vergeben. (sda)