Im Gegensatz zu einem Roadtrip mit Kindern scheint ein solcher zusätzlich mit Hund absolut Spass zu machen. Bild: Shutterstock

Dieses Land sollte bei einem Roadtrip mit Hund weit oben auf der Liste stehen

Für Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer reist es sich am einfachsten im Auto. Aber wo soll es hingehen? Diese europäischen Länder zeigen sich für einen Roadtrip als hundefreundlichste Ziele.

Hunde gehören zur Familie. Und darum ist es nur logisch, dass sie auch mit in die Ferien reisen. Allerdings schränken diverse Faktoren die Ferienland-Auswahl ein. Fliegen will man nicht unbedingt mit einem Hund und dann muss man auch noch eine Unterkunft finden, wo der geliebte Vierbeiner willkommen ist.

Die Reiseziele befinden sich darum meist in Europa – und sind mit einem Auto gut erreichbar. Eine neue Studie des Ferienunterkünfte-Anbieters «HomeToGo» hat jetzt untersucht, welche europäischen Länder ideale Bedingungen für Reisen mit Hund und Auto bieten. 28 Nationen wurden dabei in folgenden drei Oberkategorien geprüft (mehr Details in der Infobox):

Hundefreundlichkeit : Gibt es ausreichend und bezahlbare Unterkünfte, in denen Vierbeiner willkommen sind?

: Gibt es ausreichend und bezahlbare Unterkünfte, in denen Vierbeiner willkommen sind? Reisekomfort : Wie gut lässt sich das Land mit dem Auto bereisen?

: Wie gut lässt sich das Land mit dem Auto bereisen? Natur & Erlebnis: Wie viele UNESCO-Weltnaturerbestätten bereichern das Reiseland?

Tschechien die Nummer 1, die Schweiz in den Top 10

Tschechien entpuppt sich so als Sieger des grossen Hundeferien-Vergleichs. Das Land sammelt viele Punkte bei den tiefen Kosten und bietet mit fast 37 Prozent den zweithöchsten Anteil von Ferienunterkünften, die Haustiere erlauben.

Auf Rang 2 kommt Polen, das zwar den höchsten Anteil der Ferienunterkünfte mit Haustieren ausweist, insgesamt aber etwas teurer ist und der Gastfreundschaftsindex liegt im Vergleich mit Tschechien zu tief. Das Podest komplettiert Frankreich.

Hunde würden nach Tschechien in die Ferien fahren. Bild: Shutterstock

Die Schweiz landet auf Rang 9. Für Pluspunkte sorgen gemäss den Studienmachern die guten Strassenverhältnisse, nach unten zieht der Gastfreundschaftsindex. Rund jede dritte angebotene Unterkunft auf der Plattform ist hundefreundlich, womit die Schweiz sich hier im vorderen Teil befindet.

Basel-Stadt schwingt obenaus

Apropos Unterkünfte, welche Haustiere erlauben: Mit Basel-Stadt (fast 45 Prozent) ist dies ausgerechnet im «Stadt-Kanton» am häufigsten erlaubt. Dahinter folgen Appenzell Ausserrhoden (43 Prozent) und Nidwalden (42,5 Prozent). Weniger Auswahl hat man dagegen in Bern (30 Prozent), Wallis (25,5 Prozent) und Obwalden (24 Prozent).

Was ist deine Erfahrung? Welches Land kannst du als Roadtrip mit Hund empfehlen? Und in welchem Schweizer Kanton hast du bei der Suche nach einer passenden Ferienwohnung gute Erfahrungen gemacht?

Daten und Quellen



In den Hauptkategorien Hundefreundlichkeit, Reisekomfort (mit dem Auto) und Natur & Erlebnisse gab es für jedes Land Punkte. Doppelt gewichtet wurden dabei der Anteil hundefreundlicher Unterkünfte auf der eigenen Plattform und der Gastfreundschaftsindex.

Mehr Details gibt es 28 Länder wurden von HomeToGo in acht verschiedenen Kategorien bewertet und verglichen. Untersucht wurden dabei nur Länder mit vollständigen und verlässlichen Daten.In den Hauptkategorien Hundefreundlichkeit, Reisekomfort (mit dem Auto) und Natur & Erlebnisse gab es für jedes Land Punkte. Doppelt gewichtet wurden dabei der Anteil hundefreundlicher Unterkünfte auf der eigenen Plattform und der Gastfreundschaftsindex.Mehr Details gibt es hier

(fox)