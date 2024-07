Mehrere Aktivisten befinden sich auf dem Dach. Bild: keystone

Aktivisten kletterten aufs Dach – Freiburger Kantonspolizei räumt Micarna-Besetzung

Die Kantonspolizei Freiburg hat mit der Räumung der Micarna-Besetzung begonnen. Aktivisten waren am frühen Montagmorgen auf das Dach des Geflügelschlachthofs der Migros-Tochter in Courtepin FR geklettert. Sie beschuldigten die Migros, «ein tödliches System, in dem Tiere als Ware gesehen werden», zu fördern.

Sie habe mit der Räumung der Demonstranten begonnen, teilte die Polizei am Montagnachmittag auf der der Online-Plattform X (ehemals Twitter) mit.

Am Montagmorgen hatten sich sechs Mitglieder des Kollektivs 269 Tierbefreiung auf dem Dach des Gebäudes niedergelassen, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete. Laut einer Aktivistin hatten sich rund acht weitere Mitglieder der Bewegung im Inneren des Geländes an Maschinen angekettet. Das sagte sie dem Fotografen, der keinen Zutritt zum Gelände hatte. Die Polizei war vor Ort, griff aber nicht ein.

In einer Pressemitteilung betonte die Bewegung, dass im Schlachthof von Courtepin jährlich rund 35 Millionen Hühner geschlachtet werden. Nach Ansicht der Tierschutz-Bewegung zeigte Migros «bei vielen Gelegenheiten, dass ihre Profite mehr wert sind als das Leben von Tieren und der Respekt der Angestellten». Die Massentierhaltung schade zudem der Umwelt. Die Migros wollte sich auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen äussern.

Die 2016 in Frankreich gegründete antispeziesistische Bewegung fordert 26 Blockaden von Schlachthöfen in Europa, die Besetzung von Firmensitzen grosser Lebensmittelkonzerne und die Befreiung von mehr als 3800 Tieren. (sda)