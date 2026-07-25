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Glückspilz gewinnt eine Million Franken bei Swiss Lotto

Glückspilz gewinnt eine Million Franken bei Swiss Lotto

25.07.2026, 18:5225.07.2026, 18:52
Lottoscheine von Swiss Lotto von Swisslos am Lottostand im Dorfzentrum von Stans am Dienstag, 13. Februar 2024. In der Ausgabe des Swiss Lotto vom Mittwoch, 14. Februar 2024 sind gute 48 Millionen Sch ...
Trotz dem stolzen Gewinn sind weiterhin rund 15 Millionen Franken im Jackpot.Bild: keystone

Swiss Lotto hat bei der Ziehung vom Samstag eine neue Millionärin oder einen neuen Millionär gekürt. Dank eines Sechsers gewinnt der oder die Glückliche genau eine Million Franken. Nur die Glückszahl fehlte.

Die ausgelosten Zahlen waren die 8, 22, 24, 25, 31 und 33, wie Swisslos mitteilte. Die Glückszahl wäre die 1 gewesen. Als Replay-Zahl wurde die 3 gezogen und als Joker-Zahl die 672357. Für die nächste Ziehung vom Mittwoch befinden sich 15,3 Millionen Franken im Jackpot.

https://www.swisslos.ch/de/swisslotto/einzeltipps/spielen.html (sda)

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