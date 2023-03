«Der Staat hat versagt» – GPK zu Missbrauchsfällen in Genfer Heim

In Genf hat die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates am Dienstag ihren Bericht im Kontext der mutmasslichen Missbrauchsfälle in einem Heim für autistische Kinder und Jugendliche veröffentlicht. Ihr Urteil ist vernichtend.

«Der Staat hat versagt», sagte Cyril Aellen, Hauptverfasser des Berichts der GPK, vor den Medien. Der FDP-Politiker betonte, dass das Heim in Mancy «nie hätte eröffnet werden dürfen». Alles sei überstürzt geschehen, «nichts war bereit». Es habe kein Budget, keine geeigneten Strukturen und keine individuelle Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner gegeben, so Aellen.

Cyril Aellen während der Medienkonferenz. Bild: keystone

Es seien Mängel auf allen Ebenen festgestellt worden, von der Direktion hin zu einigen Angestellten des Zentrums. Ein schlechtes Zeugnis stellt die GPK aber auch der Vorsteherin des Erziehungsdepartements, SP-Staatsrätin Anne Emery-Torracinta, aus.

