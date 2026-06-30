sonnig29°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Verbot von lautem Feuerwerk in Samedan per sofort

Samedan GR beschliesst Verbot von lautem Feuerwerk

30.06.2026, 14:14

Die Gemeindeversammlung von Samedan hat am Montagabend ein Verbot für das Abbrennen von lautem Feuerwerk beschlossen. Die Revision des kommunalen Polizeigesetzes wurde mit 82 zu 9 Stimmen angenommen.

Die Änderung der kommunalen Vorschriften wurde ohne Diskussionen gutgeheissen. Das Verbot tritt gemäss Informationen der Gemeinde per sofort in Kraft.

Damit ist Samedan in guter Gesellschaft. Ein Grossteil der Gemeinden im Oberengadin verbietet das Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Es handelt sich um die Gemeinden Bever, Celerina, La Punt, Pontresina, S-chanf, Silvaplana, St. Moritz und Zuoz.

Empfehlung nützte nichts

In Samedan existierte bisher eine Regelung, die der Bevölkerung empfahl, freiwillig auf das Zünden von Feuerwerk zu verzichten. Dies habe sich jedoch als unwirksam erwiesen, schrieb der Gemeindevorstand in seiner Botschaft. Am 31. Dezember und am 1. August seien am Himmel von Samedan weiterhin Knallgeräusche zu hören gewesen.

In Graubünden hat bereits mehr als ein Drittel aller Gemeinden ein Verbot mit verschiedener Ausgestaltung eingeführt. Zuletzt entschied sich die Stimmbevölkerung in Zizers und Chur am 14. Juni für ein Feuerwerksverbot beziehungsweise ein Verbot von lautem Feuerwerk.

Initiative fordert schweizweites Verbot

Das Thema sorgt auch auf nationaler Ebene für Gesprächsstoff. Die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk» wird am 29. November zur Abstimmung kommen. Die Initiative fordert ein schweizweites Verbot des Verkaufs von lautem Feuerwerk an Privatpersonen sowie dessen Verwendung. Damit sollen Menschen, Tiere und die Umwelt geschützt werden. Öffentliche Feuerwerke bei Grossanlässen wie dem Nationalfeiertag sollen hingegen weiterhin stattfinden dürfen. Auch geräuscharme Produkte wie «Vulkane» dürfen von Privatpersonen weiterhin genutzt werden. (sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Feuerwerktipps
1 / 4
Feuerwerktipps

Feuerwerk sollte nur im Freien gezündet werden. Unter 16-Jährige dürfen zudem nur Kleinstfeuerwerk zünden.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Was denkt ihr über Feuerwerk?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Freizeitunfälle nehmen in der Schweiz zu
Den 22 Schweizer Unfallversicherern sind im vergangenen Jahr rund 937'000 berufs- und Freizeitunfälle sowie Berufskrankheiten gemeldet worden. Der Anstieg von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr geht vor allem auf eine deutliche Zunahme von Freizeitunfällen zurück.
Zur Story