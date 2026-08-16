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24-Jähriger bei Messerangriff in Lugano lebensgefährlich verletzt

Ein Polizeiauto im Einsatz bei einer Publikums-Vorfuehrung von Polizeianwaertern in verschiedenen Einsaetzen der Polizei, am Tag der offenen Tuer an der Polizeischule in Isone im Tessin, am Samstag, 1 ...
Am Samstag wurde jemand in Lugano lebensgefährlich verletzt.Bild: KEYSTONE/TI-PRESS
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24-Jähriger bei Messerangriff in Lugano lebensgefährlich verletzt

16.08.2026, 14:0016.08.2026, 14:00

Bei einem Messerangriff in Lugano TI ist am Samstag ein 24-jähriger Iraker lebensgefährlich verletzt worden. Ein 20-jähriger Italiener wurde wegen versuchten Mordes festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Tessiner Kantonspolizei am Sonntag mitteilten.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag kurz vor 4.00 Uhr in der Via Pelloni in Lugano. Der 24-Jährige erlitt schwere, lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Spital gebracht.

Ermittlungen führten zur Identifizierung und Festnahme eines 20-jährigen italienischen Staatsangehörigen. Gegen den ebenfalls in der Region wohnhaften Mann besteht laut Medienmitteilung der Hauptverdacht. Derzeit würden keine weiteren Informationen veröffentlicht. (sda)

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