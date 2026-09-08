Zürcher Stadtpolizist wird neuer Kommandant der Bündner Polizei

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Die Bündner Regierung hat Daniel Stein von der Zürcher Stadtpolizei zum neuen Kommandanten der Kantonspolizei Graubünden gewählt. Er beginnt seinen neuen Job im Frühsommer 2027. Der 54-Jährige tritt die Nachfolge von Walter Schlegel an, der nach 15 Jahren als Kommandant in Pension geht.

Daniel Stein wird neuer Kommandant der Kantonspolizei Graubünden. Bild: Kantonspolizei Graubünden

Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren habe die Regierung eine «ausgewiesene Fachperson mit hoher Sozialkompetenz» für die Führung der Kantonspolizei gefunden, heisst es in einer Mitteilung des Kantons vom Dienstag. Künftig trägt Daniel Stein die Verantwortung für über 500 Mitarbeitende.

Von 2009 bis anfangs 2017 war Stein gemäss Mitteilung Kommandant der Stadtpolizei Uster und anschliessend bis Ende 2019 Stadtschreiber und Verwaltungschef der Stadt Uster. Aktuell arbeitet er bei der Stadtpolizei Zürich als Chef der Einsatzabteilung und erster Stellvertreter des Kommandanten.

Der 54-Jährige absolvierte die Polizeischule in Zürich, heisst es im Communiqué weiter. Er schloss unter anderem einen Master of Law an der Universität Zürich ab und verfügt über den eidgenössischen Fachausweis für Treuhänder. Daniel Stein lebt mit seiner Familie in Zürich und werde im nächsten Jahr nach Graubünden ziehen. (sda)