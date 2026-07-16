Die Aktion auf den Mauern von Schloss Chillon. Bild: Instagram/greenpeace

Greenpeace protestiert mit Fotos und Videos an Schloss Chillon VD gegen Tiefseebergbau

Auf die Mauern von Schloss Chillon am Genfersee sind am Mittwochabend ein Video und Fotos projiziert worden. Die von Greenpeace organisierte Aktion im Kanton Waadt soll Tiefseebergbau verhindern.

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Die Aktivisten prangern die Beteiligung des in Châtel-St-Denis im Kanton Freiburg ansässigen Unternehmens Allseas an. Allseas ist Partner eines kanadischen Unternehmens, das auf der Grundlage eines Dekrets von US-Präsident Donald Trump aus dem Jahr 2025 den Bergbau auf hoher See aufnehmen will, wie die Organisation in einer Mitteilung erklärte.

Diese neue Industrie birgt nach Ansicht von Greenpeace enorme Risiken für die Umwelt und das Klima. Die Tiefsee beherberge einzigartige Ökosysteme, die geschützt werden müssten.

Derzeit haben sich 43 Staaten, darunter die Schweiz, für ein Moratorium für diesen Tiefseebergbau ausgesprochen. (sda)