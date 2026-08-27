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Valérie Dittli verlässt Waadtländer Mitte und gründet eigene Partei

Valérie Dittli verlässt Waadtländer Mitte und gründet eigene Partei

27.08.2026, 19:2327.08.2026, 19:48

Die Waadtländer Staatsrätin Valérie Dittli verlässt die Waadtländer Mitte. In einem Interview mit der Zeitung «Le Temps» kündigt sie die Gründung einer neuen Partei an. Für die Gruppierung namens Mouvement libéral wolle sie für eine zweite Amtszeit kandidieren.

Dittli ist in der Waadtländer Kantonsregierung für Landwirtschaft und Digitalisierung zuständig. Wenige Tage vor der Ankündigung hatte sie die Unterstützung des Vorstands der Kantonalpartei und des neunköpfigen Präsidialausschusses verloren.

Sie stehe der Mitte-Partei nicht mehr als Kandidatin zur Verfügung, sagte sie in dem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Was sie in den letzten Wochen erlebt habe, sei zu schwer geworden. Sie habe keine andere Wahl: «Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr wir versucht haben, den Dialog zu suchen und Lösungen zu finden.»

Ursprünglich sollte die Waadtländer Mitte-Partei am kommenden Mittwoch an einer Delegiertenversammlung darüber entscheiden, ob sie eine erneute Kandidatur Dittlis für die Kantonsregierung unterstützt. Mit ihrem Austritt kommt Dittli den Mitte-Delegierten zuvor. Der erste Wahlgang der Gesamterneuerungswahlen im Kanton Waadt findet am 28. Februar 2027 statt. (sda)

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27.08.2026 19:32registriert Mai 2021
BVD? Bündnis Valerie Dittli? Sorry für den Schenkelklopfer. Aber ich habe das Gefühl, dass sie sich leicht überschätzt. Wie auch immer, Glück auf.
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Der Nette ganz arg
27.08.2026 19:29registriert August 2024
Ist das Interesse für Valérie Dittli wirklich so gross? Wenn ja, frage ich mich warum. Irgendwie stmmt doch in dieser waadtländer Regierung so einiges nicht. Aber was da genau los ist, verstehe ich nicht wirklich. Komische Story 🤷‍♂️
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