sonnig28°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Fall Claudio Zali: Ertrunkene Frau wies hohen Alkoholspiegel auf

State Councillor Claudio Zali leaving the administrative headquarters of the Canton of Ticino after the discussion with the State Council regarding his position in the Government, in Bellinzona, on We ...
Claudio Zali.Bild: keystone

Fall Claudio Zali: Ertrunkene Frau wies hohen Alkoholspiegel auf

04.09.2026, 12:5404.09.2026, 13:19

Eine vor Kurzem im Luganersee tot aufgefunden Frau ist unter Alkoholeinfluss ertrunken. Die 52-Jährige hatte zuvor mit der Veröffentlichung von Tonaufnahmen des Tessiner Staatsrats Claudio Zali für Aufsehen gesorgt. Die Obduktion ergab zudem den Nachweis von Beruhigungsmitteln.

Diese Umstände trugen wahrscheinlich zum Tod der 52-Jährigen bei, wie die Tessiner Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte. Die Obduktion habe ergeben, dass die Todesursache «Ertrinken» war. Im Rahmen der gerichtsmedizinischen Untersuchungen wurden bei der Verstorbenen keine natürlichen Erkrankungen festgestellt, die den Tod des Opfers hätten verursachen oder dazu beitragen können.

Die toxikologischen Untersuchungen ergaben einen sehr hohen Blutalkoholspiegel sowie den Nachweis von Benzodiazepinen. Nach Angaben der Ermittler hat diese Kombination «wahrscheinlich die Wachsamkeit, die Koordination und das Bewusstsein» der 52-Jährigen erheblich beeinträchtigt.

Zum jetzigen Zeitpunkt deute nichts darauf hin, dass eine dritte Person an dem Todesfall beteiligt gewesen sei. Die Ermittlungen würden fortgesetzt, insbesondere durch die Untersuchung der gesicherten Spuren und die Einholung von Zeugenaussagen, hiess es weiter.

Der Fall schlug hohe Wellen, da die Frau die Audioaufnahme veröffentlichte, welche zum Rücktritt von Staatsrat Claudio Zali führte. In der vom italienischsprachigen Radio und Fernsehen RSI veröffentlichten Aufnahme vom 21. Juli ist zu hören, wie Zali eine Freundin dazu auffordert, eine Stalkerin zu schlagen, so wie er es selbst getan habe.

Zehn Tage vor ihrem Tod wurde die Frau zudem Opfer eines schweren Übergriffs. Die Staatsanwaltschaft gab in den ersten Tagen nach dem Todesfall nicht offiziell bekannt, dass die Frau hinter der Veröffentlichung der Audioaufnahme steht. (sda)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Hans Ernis Wandgemälde «Die Schweiz, das Ferienland der Völker»
1 / 7
Hans Ernis Wandgemälde «Die Schweiz, das Ferienland der Völker»

Ausschnitte aus dem Wandgemälde «Die Schweiz, das Ferienland der Völker» von Hans Erni, entstanden 1939.
quelle: schweizerisches nationalmuseum / hans erni-stiftung luzern
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Junge Tat in Zürich vor Gericht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
16 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Lessnair
04.09.2026 13:00registriert Juli 2019
Benzos, Alk und dann ertrinken.

Müsste anhand der Krankenakte easy herauszufinden sein, ob sie diese Medis auch verschrieben bekommen hat.

Ansonsten astreiner Mafiamaord ...
263
Melden
Zum Kommentar
16
Vorstoss fordert Verbot von Kamerabrillen in Stadtberner Bädern
Die Stadt Bern soll das Tragen von Kamerabrillen in den städtischen Hallen- und Freibädern verbieten. Das verlangt eine am Donnerstag im Stadtrat eingereichte Motion, die nach Informationen von Keystone-SDA von mehr als der Hälfte der Ratsmitglieder unterzeichnet wurde.
Zur Story