SP Frauen fordern nach AHV-Rechenpanne Wiederholung der Rentenalterabstimmung

Nach Bekanntwerden der Rechenpanne bei den AHV-Finanzperspektiven hat die SP die Bürgerlichen aufgefordert, die «Abbaupläne bei den Renten endlich zu stoppen». Die finanzielle Lage der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) werde für die kommenden Jahre um mehrere Milliarden Franken besser prognostiziert als bisher angenommen.

«Die Pläne der Bürgerlichen, bei den Rentenleistungen zu kürzen und sogar das Rentenalter zu erhöhen, gehören damit definitiv vom Tisch», wurde SP-Co-Fraktionspräsidentin Samira Marti in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert. Die SP werde sich gegen einen Abbau bei der Altersvorsorge wehren. Die Kaufkraft der Rentnerinnen und Rentner müsse geschützt werden.

SP-Nationalrätin Sarah Wyss (BS) - zugleich auch Präsidentin der Finanzkommission - hielt die Rechenpanne der Bundesbehörden für «erschreckend». Die Prognosen seien nicht einfach aufgrund exogener Faktoren zu pessimistisch geschätzt worden, «sondern schlicht falsch berechnet worden».

Die SP Frauen fordern sogar eine Wiederholung der Abstimmung über die Erhöhung des Frauenrentenalters. «Es ist befremdend, dass sich der Bundesrat für diesen Fehler nicht entschuldigt und nicht von sich aus vorschlägt, diese Abstimmung zu wiederholen», sagt Co-Präsidentin der SP Frauen Tamara Funiciello. «Die Frauen in diesem Land haben das Recht auf eine ehrliche Debatte, diese Chance wurde ihnen genommen.» Die SP Frauen würden in den nächsten Tagen die politischen und juristischen Möglichkeiten prüfen, um Parlament und Bundesrat in die Verantwortung zu nehmen.

Auch die Grünen prüfen nach Bekanntwerden der Rechenpanne zur AHV-Finanzperspektive eine Beschwerde gegen die Abstimmung über die Erhöhung des Frauenrentenalters im Jahr 2022.

Die Erhöhung des Frauenrentenalters von 64 auf 65 Jahre wurde bei einer Volksabstimmung im Jahr 2022 mit 50,5 Prozent Ja-Stimmen beschlossen.

SGB will 13.-AHV-Rente früher ausbezahlen

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) stellt das Abstimmungsresultat ebenfalls infrage. Zudem fordert er eine frühzeitige Auszahlung der 13. AHV-Rente. Die vom Volk beschlossene 13. AHV-Rente solle schon 2025 statt 2026 ausbezahlt werden. Zudem müssten die Rentenzuschläge für Frauen, die von der Erhöhung des Rentenalters besonders betroffen sind, an die Teuerung angepasst werden, so der SGB.

FDP spricht von «Fiasko»

Die FDP hat nach Bekanntgabe der AHV-Rechenpanne die zuständige SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider und den früheren SP-Bundesrat Alain Berset scharf kritisiert. Unter deren Leitung habe das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) ein Fiasko angerichtet.

Das Amt habe sich bei den Prognosen für die AHV-Renten um vier Milliarden Franken pro Jahr verschätzt und somit das Vertrauen in das BSV, in das Departement des Innern (EDI) und die Institutionen untergraben, schrieb die FDP am Dienstag in einem Communiqué.

Die Partei verlangte von Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider volle Transparenz. Ausserdem solle die Geschäftsprüfungskommission (GPK) der beiden Räte das «Zahlendebakel» untersuchen.

Weiter wird ein Aufräumen in anderen Bereichen der Sozialversicherungen gefordert. So sei eine dringende Überprüfung der Prognosen der Invalidenversicherung und bei den Ergänzungsleistungen angezeigt. (sda)